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Михаил Мамиашвили: «Дагестан по-братски примет каждого участника чемпионата Европы
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Михаил Мамиашвили: «Дагестан по-братски примет каждого участника чемпионата Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что Дагестан покажет себя с хорошей стороны как организатор чемпионата Европы.
— Конечно, техническая задача распределения медалей для нас крайне важна, но куда сильнее наше стремление в очередной раз показать свои способности как страны— организатора, — приводит ТАСС слова Мамиашвили. — Я искренне хочу, чтобы тысячи спортсменов увезли домой из Дагестана, который по-братски примет каждого гостя, по-настоящему искренние и реальные впечатления о нашей стране, о Северном Кавказе. Ни один пропагандистский маневр не будет способен изменить мнение людей, которые на себе почувствуют наше гостеприимство.
Неважно, какую страну будет представлять тот или иной спортсмен, созданы такие условия, чтобы каждый мог достойно сражаться за медали. Выслушав мнения спортсменов и специалистов, мы приняли решение, что на территории санатория «Каспий» будут организованы и проживание, и питание, и тренировочный зал, и даже взвешивание и жеребьевка.
Что же касается болельщиков чемпионата, то это требовательная и знающая борьбу аудитория. Я надеюсь, она даст понятную и благородную оценку тому, что будет происходить на борцовском ковре. Я говорю о поддержке проигравшему и аплодисментах в адрес победителя вне зависимости от того, какую страну он представляет.
Безусловно результат нашей команды в Дагестане для меня в приоритете. Составы объявлены, спортсмены готовы. Я надеюсь на достойный результат.
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