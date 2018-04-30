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Форвард «Вашингтона» Уилсон не будет наказан за нанесение травмы Дюмулину
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Форвард «Вашингтона» Уилсон не будет наказан за нанесение травмы Дюмулину 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Джейсон Макей, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не будет наказан за нанесение травмы защитнику «Питтсбург Пингвинз» Брайану Дюмулину во втором матче серии плей-офф. Напомним, в середине второго периода в результате силового приёма Уилсона один из основных защитников «Питтсбурга» получил травму и не смог вернуться в игру. Силовик Уилсон атаковал соперника из слепой зоны, и на повторе показалось, что он попал плечом в голову. Главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после длительной консультации не зафиксировали нарушения правил.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.
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