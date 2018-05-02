Ещё
Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит дисквалификация за хит против Астон-Риза
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день

Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит дисквалификация за хит против Астон-Риза 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может быть дисквалифицирован за силовой приём против форварда «Питтсбург Пингвинз» Зака Астон-Риза в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В результате силового приёма у игрока «Питтсбурга» диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти.
Главные арбитры не нашли нарушения в действиях игрока «Вашингтона». Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиге назначил Уилсону слушание, информирует официальный «твиттер» департамента.
Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
Таблица переходов КХЛ. 2 мая 2018 «Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Майкла Оуэна на полуфинальный матч Лиги Европы Ягудин: Медведева до сих пор залечивает травму. Что ж ей теперь дома сидеть?
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»14
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского51
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение