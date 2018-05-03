Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал силовой приём партнёра, Тома Уилсона, в третьей игре серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). «Я миллион раз получал подобные удары. Подходил к судье и говорил, что меня ударили в голову, а он отвечал: „Соперник просто больше тебя“. Вы никогда не захотите увидеть, как кому-то ломают челюсть на льду и он покидает лёд. Силовой приём Уилсона? Думаю, это крайне экстремально. Два парня видят друг друга и летят навстречу в стык. Обычно один из них проигрывает. Нет никакого высокомерия после побед в двух последних матчах. Факт в том, что Уилсона отняли на три игры, это слишком. Теперь мы завелись и будем пытаться победить ради него», — передаёт слова Оши в своём «твиттере» журналист Джейсон Маки.
Видео силового приёма доступно в «твиттере» Deadspin.