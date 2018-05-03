Ещё
Оши — об отстранении Уилсона: три игры это слишком, они оба шли в стык
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оши — об отстранении Уилсона: три игры это слишком, они оба шли в стык 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал силовой приём партнёра, Тома Уилсона, в третьей игре серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). «Я миллион раз получал подобные удары. Подходил к судье и говорил, что меня ударили в голову, а он отвечал: „Соперник просто больше тебя“. Вы никогда не захотите увидеть, как кому-то ломают челюсть на льду и он покидает лёд. Силовой приём Уилсона? Думаю, это крайне экстремально. Два парня видят друг друга и летят навстречу в стык. Обычно один из них проигрывает. Нет никакого высокомерия после побед в двух последних матчах. Факт в том, что Уилсона отняли на три игры, это слишком. Теперь мы завелись и будем пытаться победить ради него», — передаёт слова Оши в своём «твиттере» журналист Джейсон Маки.
Видео силового приёма доступно в «твиттере» Deadspin.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом Ещенко: результаты «Локомотива» в последних матчах не удивили Гендиректор «Тосно»: никто из игроков не обращался и ультиматумов не ставил
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201841
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
18-летняя регбистка погибла по время матча10
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение