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Шульц: потеря Дюмулина — это тяжёлый удар, он играет в ключевые моменты матчей
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Шульц: потеря Дюмулина — это тяжёлый удар, он играет в ключевые моменты матчей 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал травму своего партнёра Брайана Дюмулина, который получил повреждение в результате силового приёма нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона.
«Это тяжёлый удар. Каждый раз, когда вы остаётесь играть в пять защитников, это всегда сложно, особенно если вы теряет Дюмо. Он является важнейшей частью нашей обороны, потому что играет против ведущих звеньев соперника в ключевые моменты матчей», — цитирует Шульца Pens Inside Scoop.
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