Том Уилсон: «Я ни в коем случае не хотел попасть в голову Дюмулину»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (4:1, 1-1 в серии) отметил, что он не пытался нанести травму защитнику «Пингвинз» Брайану Дюмулину. Последний в результате столкновения не смог продолжить матч.

— Столкновение тяжелое, но я ни в коем случае не старался попасть ему в голову, — цитирует Уилсона Washington Post . — Я просто катился и старался выполнить свою работу. К сожалению, произошло такое столкновение.

Я несколько раз пересмотрел эпизод и не понимаю, что можно было сделать по-другому. Мне нужно проанализировать этот момент еще раз. Понятно, что никогда не хочешь нанести травму сопернику. Дисквалификация? Надеюсь, что Брайану будет лучше, тогда посмотрим, что будет.