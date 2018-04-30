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Том Уилсон: «Я ни в коем случае не хотел попасть в голову Дюмулину»
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Том Уилсон: «Я ни в коем случае не хотел попасть в голову Дюмулину» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (4:1, 1-1 в серии) отметил, что он не пытался нанести травму защитнику «Пингвинз» Брайану Дюмулину. Последний в результате столкновения не смог продолжить матч.
— Столкновение тяжелое, но я ни в коем случае не старался попасть ему в голову, — цитирует Уилсона Washington Post. — Я просто катился и старался выполнить свою работу. К сожалению, произошло такое столкновение.
Я несколько раз пересмотрел эпизод и не понимаю, что можно было сделать по-другому. Мне нужно проанализировать этот момент еще раз. Понятно, что никогда не хочешь нанести травму сопернику. Дисквалификация? Надеюсь, что Брайану будет лучше, тогда посмотрим, что будет.
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