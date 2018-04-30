Танки грязи не боятся, «прелести» Кировки и весна: выбираем лучшие фото апреля

По традиции мы отобрали 10 самых ярких работ, присланных в рубрику «Фото дня» в апреле, и предлагаем читателям 74.ru ещё раз насладиться творчеством местных фотохудожников. Листая альбом, не забывайте голосовать за самые, на ваш взгляд, крутые снимки!

Читатели каждый месяц присылают нам десятки снимков с пейзажами, портретами и другими интересными зарисовками из разных уголков Челябинской области. В этот раз тоже не обошлось без восхитительных видов местной природы и улиц города, который в свете звёзд и ночных огней просто завораживает.

Любуемся через объективы на весну и апрельское богатство — лужи и просыпающуюся природу. С одного из фото даже можно нырнуть в море весенней грязи — в нём военные со всего округа посоревновались в танковом биатлоне. А ещё месяц был богат на необычные закаты.

Включили в апрельскую подборку фото с чемпионата мира по танцам, на который в Челябинск съехались танцоры из 27 стран. И безумно милый снимок из стен Челябинской ветстанции, где профессионалы каждый день спасают десятки дорогих сердцу домашних питомцев.

Обратите внимание: голосовать можно сразу за несколько картинок (хоть за все!), при этом их порядок будет меняться: на первом месте всегда окажется фото, которое отметили больше всего читателей.

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