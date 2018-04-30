«Краснодар» — «Локомотив». 30 апреля 2018 года. Сёмин и Мусаев — о матче

«Локо» еще не чемпион, но Палыч — лучший. Огненная пресс-конференция — о фейках, Анчеллотти и бреде после поражения от «Краснодара».

Началось всё мирно — с вопроса об игре.

— «Краснодар» играл очень хорошо. Но мы тоже действовали неплохо, — признал Сёмин и сделал несколько комплиментов Краснодару. — Был футбол очень хорошего уровня, уверен, зрители получили удовольствие — потрясающий здесь стадион, атмосфера. Хотел бы и своих болельщиков поблагодарить, которые приехали нас поддержать в таком количестве. Смотрите: разве мог кто-то представить, что матч «Краснодара» и «Локомотив» соберет чашу такого стадиона?! Столько болельщиков на матчи плохих команд не придут. А по игре — не надо ошибаться просто. Если бы Антон Миранчук на сфолил, мяч бы просто уходил в аут. Но, ошиблись.

— Перед чемпионским матчем писали, что пост тренера «Локо» может занять Анчелотти. На вас это могло повлиять? — Я к этим фейковым новостям никак не отношусь. Они всегда появляются: то перед «Зенитом» , то еще когда-то, то новый тренер, то Миранчук у нас уходит. Наверное, тут все не так просто — вам надо у пресс-атташе спросить.

— Бред, — тут же сказал Андрей Бодров . — Как бред?! Он же появился. Надо подумать, откуда это.

— Может, у вас есть предположение, что кто-то не может спать по ночам, потому что на фоне работы Манчини наш, российский тренер, может выиграть чемпионство? — Вы смотрели матч «Интера» и «Юве»?! — атаковал Сёмин. — Если бы видели замену, которую сделал Спаллетти (поменял капитана Икарди на защитника Сантона в конце матча), то нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть жизни, но, видимо, есть пятая колонна, которая хочет, чтобы мы продолжали дальше.

— У нас или у вас? — прозвучал странный вопрос. — У нас, у нас, — ответил Сёмин. — Но вам шаг остался до чемпионства… — И мы его дойдём…

— …а что нужно сделать? — Я сказал: мы его дойдём, шаг этот сделаем. — «Краснодар» будет в восторге, — сказал кто-то из местных журналистов. — Да «Краснодар» и сейчас в восторге, — улыбнулся Семин. В этом сезоне — он просто лучший.

Мусаев : Будем рады, если «Локо» станет чемпионом

— Первый тайм прошел на высоких скоростях, были удачные моменты, — начал свой рассказ наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. — Я доволен содержанием и игровой дисциплиной, которая была. Во втором начали не так уверенно, но затем продолжили создавать моменты. Матч вообще получился достаточно энергозатратным — и мы не тянули время в концовке, просто ребятам ноги сводило.

— Почему Мамаев остался в запасе? — У него были проблемы со здоровьем, пропустил 3 тренировки, поэтому находился не в оптимальном состоянии. Мы понимали, что у соперника мощный кулак в середине, поэтому остановились на Шишкине. Считаю, Рома провел великолепный матч.

— У вас есть шанс побороться за призовые места. Как будете готовить команду? — Ничего не будем менять в психологическом плане. У нас и так все настроены на самые высокие результаты. Особенных мотивационных слов не надо, мы просто должны выиграть максимум матчей.

— До вашего появления было печально смотреть на «Краснодар» в играх с лидерами. Что изменилось? — Да ничего не изменилось. Такие игры — это праздник. Ради них мы работаем, трудимся, ребята получают травмы. Когда ты выходишь на полный стадион, против команды, занимающей первое место, то это особое чувство. Мы все с нетерпением ждали эту игру, было видно, как ребята выкладывались на тренировках — и все это привело к результату. Ну и, конечно, наши лидеры должны выдавать лучшие матчи как с раз в таких противостояниях. И сегодня они провели хороший матч.

— Сегодня вы лишили «Локомотив» золота. Это принципиально? — Нет. Мы будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но только если это произойдет в следующих турах.