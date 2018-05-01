«Краснодар» — «Локомотив». Сёмин говорит про пятую колонну

Болельщики «Спартака» могут опять верить в чемпионство.

Ну что, думаете, конец «Локомотиву» и Сёмину?!

Потеряли везение, проиграли «Краснодару», не могут забить в трёх матчах подряд. И пусть у «Локо» остаётся четыре очка отрыва, но за два тура до конца чемпионата эта цифра выглядят ничтожно. Ведь впереди «Зенит» , сильные легионеры которого будут рвать задницы даже без Манчини, потому что в России для них существует только одна игровая мотивация — Лига чемпионов.

Дальше — «Арсенал». Дзюбе нужна сборная, городу — Лига Европы, а Гураму Аджоеву — трансферы. И пусть во всех случаях цели мифические и зависят от Станислава Черчесова , чиновников РФС или пенсионеров города Тулы, но рубиться за шестое место команда будет не менее отчаянно, чем за выживание в прошлом сезоне.

Но ещё страшнее, что вроде бы валится сам «Локомотив». И дело не только в сбившейся игре. Апогей ужаса уже нашли в словах Сёмина о пятой колонне, которая якобы не хочет, чтобы он работал дальше.

За следующий час после пресс-конференции появилась масса трактовок слов тренера «Локо». Основной посыл в СМИ звучит так: Сёмин пошел ва-банк и открыто выступил против Ильи Геркуса , с которым у тренера было недопонимание перед началом сезона. Если придерживаться скандальной линии, то шансов у «Спартака» и ЦСКА даже больше, чем кажется.

Итак, вернёмся к словам, сказанным в пресс-центре стадиона «Краснодар», и поступательно разберём версию конфликта.

Во-первых, тренер начинает пресс-конференцию позитивно. Он не вспоминает о проблемах, а хвалит свою команду за качество футбола и отдачу, объясняя поражение силой соперника и конкретной ошибкой. Сёмин не выглядит разочарованным или раздражённым — напротив, он спокойно обещает взять золото в следующих матчах.

Во-вторых, на разговор о пятой он главной тренер «железнодорожников» выходит не сам, а с помощью краснодарских журналистов. Сначала — вопросом возможном переходе в «Локо» Карло Анчеллотти. Сёмин довольно холодно и логично вспоминает, что подобные новости всплывают в период важных матчей и происходит это не просто так. Затем Палыча добивают темой недоверия российским тренерам: «Кому не спится при мысли, что при действующем Манчини, чемпионом может стать наш специалист»? На этот раз стандартная журналистская провокация попадает в в больное место. Тренер «Локо» рассказывает о доверии к Лучано Спаллетти в Италии и закрывает тему словами: «Есть те, кто не хотят, чтобы Сёмин дальше работал».

В-третьих, ключевым в диалоге становится последовавший обмен репликами.

— Не хотят где? — У нас. — У нас или у вас? — У нас.

Именно трактовка этого «у нас» и будет иметь решающее значение в идентификации конфликта. Вроде бы всё очевидно: Сёмин имеет в виду руководство своего же клуба.

Но лично у меня другое видение.

Общаясь со мной неделю назад в программе «Едим спорт» на « Серебряном дожде » Сёмин уже озвучивал мысль о заговоре. Он не понимает, почему в России задвигают собственных тренеров — в частности, его или Газзаева. Он смущен почестями в адрес иностранцев, которые, как показывает время, крайне редко добиваются тех же успехов, что Бердыев, Сёмин, Слуцкий или Гончаренко. Он называет фамилии Уткина и нескольких других лидеров мнений, которые формируют враждебную среду. По мнению Сёмина, речь идет о продуманной кампании против отечественных специалистов.

Геркус и клуб, кстати, все это время готовились не к вбросам, а к чемпионству. Устроили открытый просмотр матча в «Черкизово» на большом экране — получилось классно. Забросали «Краснодар» райдерами о праздновании на стадионе — вышло бы всё равно не очень, потому что Галицкий в своём доме чужих гуляний не допускает.

Так что не ведитесь: слова про Анчелотти, заговоры и пятую колонну не имеют никакого отношения к руководству «Локо». И даже единственная причина конкретного поражения вовсе не в плохой готовности (команда Сёмина играла качественно), а в том, что «Краснодар» на своем поле был просто сильнее.

Болельщики «Спартака» и ЦСКА, конечно, все ещё могут надеяться. Но лишь на чудо — ведь своё чемпионство они в этом сезоне давно проиграли.