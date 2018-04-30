«Верни „Локомотив“ Семина раньше, третье золото не пришлось бы ждать так долго»

Чемпионство «Локомотива» почти неизбежно. Чтобы не зависеть от конкурентов, команде Юрия Семина осталось набрать три очка в трех турах. Таким образом, титул может быть добыт уже 30 апреля в Краснодаре. Напомним, золото станет третьим в истории клуба. Два предыдущих были завоеваны в 2002 и 2004 годах, под руководством того же тренера. О мучительно долгом возвращении «Локо» на вершину мы поговорили с одним из лидеров чемпионского состава 14-летней давности Дмитрием Сенниковым

«ЗОЛОТОЙ ГОЛ ЛОСЬКОВА ДО СИХ ПОР ПЕРЕД ГЛАЗАМИ»

— Вы причастны к обоим чемпионствам «Локомотива». Какая из побед вам дороже? — Конечно, первая, в 2002 году. Это был исторический успех для клуба, который никогда прежде золота не завоевывал, включая времена СССР. Три года до этого мы становились серебряными призерами, но для чемпионства чего-то не хватало. А тут еще ожесточенная борьба на финише с ЦСКА. Все решалось в золотом матче. Победить в такой игре, когда на кону стоит целый сезон, — неописуемые эмоции, память на всю жизнь. Решающий гол Дмитрия Лоськова и сегодня стоит перед глазами.

— Команда сильно нервничала перед золотым матчем? — Я бы описал обстановку в «Локомотиве» иначе. Мы не нервничали, а были немного удивлены, что ЦСКА все-таки нас догнал. Большую часть сезона команда уверенно лидировала. Но армейцы выдали отрезок из семи побед подряд. Это, конечно, впечатляло. Впрочем, у нас хватало опытных бойцов. Коллектив был мастеровитый, сплоченный. Как раз вернулся из-за границы Сергей Овчинников . Мы стояли стеной друг за друга и на поле, и за его пределами. Поэтому суперфиниш ЦСКА нас не подкосил. Мы знали, что можем победить эту команду — и довели начатое до конца. Тот матч был сродни финалу Кубка. Победитель получал все.

— Спустя два года чемпионство далось проще? — Состав еще усилился. Пришли Дима Сычев, Дима Хохлов, Лима, молодежь подтянулась, Динияр Билялетдинов заиграл. Команда горела желанием реабилитироваться за 2003 год, когда мы не только первое, но даже третье место не заняли. Для того «Локомотива» это стало большим разочарованием. И теперь все получилось иначе, чем в 2002-м. Догоняли уже мы — и опередили в конце ЦСКА. Все решалось в заключительном туре. Нужно было брать три очка у «Шинника» в Ярославле — и мы победили 2:0.

Радости опять было много, но все же не столько, сколько в 2002-м. То чемпионство, повторюсь, стоит особняком.

«БУМАЖНАЯ РАБОТА — НЕ ДЛЯ ПАЛЫЧА

— Могли в 2004 году предположить, что третьего золота «Локомотиву» придется ждать 14 лет? — Нет, конечно. Основная причина, по которой результаты пошли на спад, — это уход Юрия Палыча Семина в сборную России. В 2015-м развалился их чемпионский тандем с президентом «Локомотива» Валерием Филатовым . Семин сам хотел в национальную команду, потому что достиг пика тренерской формы. Наверное, он и не мог не уйти. Но для команды это стало серьезным психологическим ударом. Мы потеряли уверенность. А дальше пошла тренерская чехарда. И вместе с ней — ротация футболистов. «Локомотив» начал каждый год менять в составе человек по десять. При таком подходе стабильных результатов быть не может.

— В итоге у Семина в сборной не получилось… — Для клуба отпустить его было ошибкой. Но сам Юрий Палыч вряд ли жалел о полученном опыте. Что значит у него не получилось? Сборная не проиграла при нем ни одного матча. Был хороший шанс попасть на чемпионат мира 2006 года, но, к сожалению, не смогли победить словаков.

— Почему Филатов потом не пустил Семина обратно в «Локомотив»? — Мне сложно говорить об этом с уверенностью. Это был внутренний вопрос клуба. Но я не думаю, что Филатов принимал решение самостоятельно. Есть же еще совет директоров. А Семин вскоре возглавил «Динамо», за ним ушли Хохлов и Овчинников. Сложилась неоднозначная ситуация…

Скорее всего, если бы тогда «Локомотив» все-таки вернул Семина после сборной, история клуба могла пойти по другому пути. Наверняка и третьего чемпионства не пришлось бы ждать так долго. Хотя, это дело прошлое. Никогда заранее не знаешь, как все повернется.

Венгер уходит. Семин — последний из могикан

Владимир Эштреков , ассистировавший Семину, не смог сохранить преемственность? — Наоборот, с ним достаточно хорошо все получалось. К 20-му туру у нас было, по-моему, девять пропущенных мячей. Но в конце чемпионата на команде серьезно отразилась травма Сычева. Мы перестали забивать — и откатились на третье место.

— Далее результаты поползли вниз… — На «Локомотив» продолжали смотреть как на потенциального чемпиона. Но это была уже не та команда, что при Семине. С одной стороны — скамейка даже удлинилась. Однако когда на каждую позицию претендует по 2-3 человека, нет стабильности состава, теряется сыгранность. А конкуренты, тем временем, сильно добавили. У ЦСКА сложился чемпионский костяк, «Зенит» вышел на ведущие роли.

— Тем не менее, в конце 2006-го Семин в «Локо» вернулся. В качестве президента. А главным тренером был назначен Анатолий Бышовец . Как команда на это реагировала? — Странная ситуация, если честно. Но мы были рады Юрию Палычу в любой роли. И болельщики — тоже. Мне кажется, Семину в президентском кресле было не слишком уютно. Бумажная работа — все-таки не его стихия. Ему нужно быть в игре, находится в постоянном контакте с футболистами.

Бышовец? При нем в коллективе случались разборки, но на самом деле — ничего серьезного. Деление на группы было связано с большим количеством легионеров. Атмосфера была уже не такая дружная.

Ошибкой стал и уход из команды Лоськова и Вадика Евсеева. Они были нашими лидерами, особенно Дмитрий. Помню, как в первой же игре за «Сатурн» он нам гол забил, и «Локомотив» проиграл.

«БЫШОВЦА СГУБИЛА ИНТЕЛЛИГЕННОСТЬ, А К СМОРОДСКОЙ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»

— Так все-таки, в команде невзлюбили Бышовца? — К Анатолию Федоровичу было неоднозначное отношение. Лично я не могу сказать, что был обижен на него. Но понимаете, Семин всегда и все говорил прямо в глаза. А Бышовец, в силу своей интеллигентности и начитанности, таких диалогов избегал. Но без прямого контакта тренера и игроков в футболе тяжело. Внутри команды нужны и кнут, и пряник. Каждый должен четко понимать, когда сыграл хорошо, когда — плохо, и почему. Бышовец же редко объяснял решения по составу.

— Вы завершили карьеру в «Локомотиве» в 2010 году и успели застать президентство Ольги Смородской . Понимаете, почему ее так не любят? — Все произошло неожиданно. В конце концов, клубу пришлось выбирать: или Семин, или Смородская. А надо, по-моему, было найти компромисс. Чтобы Юрий Палыч остался…. Лично у меня к Ольге Юрьевне никаких претензий нет. А то, что у нее не сложились отношения с болельщиками… Наверное, были на то причины.

— Что за конфликт возник у руководства клуба с нападающим Питером Одемвингие ? — Я на стороне игрока. Одемвингие — большой профессионал. И, конечно, ему не нравилась ситуация, при котором его держали на банке, но не отпускали в другой клуб. Кому захочется просиживать свой контракт и снижать свою стоимость на трансферном рынке?

«МОЖЕТ, СЕЙЧАС НИКОГО ПОБЕЖДАТЬ И НЕ ПРИДЕТСЯ?»

— Сегодняшний «Локомотив» можно сравнить с чемпионской командой начала нулевых? — Какие-то параллели есть. Тогда молодыми и талантливыми были Сычев и Билялетдинов, они зажигали вместе с Маратом Измайловым . Сейчас Семин раскрывает потенциал братьев Миранчуков, которые еще тоже совсем мальчишки. Иностранцев стало больше. Но козырь «Локомотива» по-прежнему грамотно выстроенная оборона. Команда умеет сыграть «на ноль» и выждать момент для результативной контратаки.

«Локомотив» уже не едет, а катится

В любом случае, «Локомотив» полностью заслужил чемпионства в 2018 году.

— В двух предыдущих турах команда не смогла забить «Уфе» и «Ахмату» на своем поле. Как восприняли эти нулевые ничьи? — Соперники на самом деле непростые. Хорошо, что конкуренты тоже несли потери. И для нынешнего сезона — это обычная практика. Вспомните, «Ахмат» потом победил в Москве «Спартак». Все бьются за очки. Сюрпризы преподносят даже команды, находящиеся в зоне вылета. Премьер-лига — очень конкурентный турнир.

— Как считаете, «Локомотив» оформит золото в гостевом матче с «Краснодаром» или отложит вопрос с чемпионством на домашнюю игру с «Зенитом»? — Откладывать на потом Семин ничего не будет, это точно. По игре «Локо» способен победить и «Краснодар», и «Зенит». Плюс надо следить за результатами конкурентов. Может, и побеждать никого не потребуется?.. Возможны самые разные сценарии.

Как завершится матч «Краснодар» — «Локомотив»?