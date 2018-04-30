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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Калининграде сняли с коптера
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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Калининграде сняли с коптера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Стадион Калининград» вмещает в себя 35 тысяч человек.
«Стадион Калининград», который примет матчи группового этапа Чемпионат мира по футболу 2018 года, сняли с беспилотника.
Арена вмещает в себя 35 тысяч человек. На ней сыграют Хорватия и Норвегия, Сербия и Швейцария, Испания и Марокко, а также в поединке сойдутся Англия и Бельгия.
Матч открытия стадиона состоится 12 мая. В последнем тестовой игре перед ЧМ-2018 встретятся команды ФНЛ «Балтика» и «Тюмень».
Ранее были опубликованы впечатляющие спутниковые снимки, на которых сфотографированы все 12 российских стадионов, которые примут матчи мундиаля.
Чемпионат мира стартует 14 июня, а финальный матч пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
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