Видеообзор стадиона чемпионата мира—2018 «Калининград Арена»

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор «Стадиона Калининград» с помощью дрона. Арена была построена специально к проведению чемпионата мира—2018 в России.

Первоначально планировалось, что новый стадион будет вмещать 45 015 зрителей, однако в конце сентября принято решение изменить вместимость на 35 000 мест. 11 апреля 2018 года состоялся первый матч на новом стадионе — калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.

Во время ЧМ-2018 на арене пройдут четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.