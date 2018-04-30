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Видеообзор стадиона чемпионата мира—2018 «Калининград Арена»
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Видеообзор стадиона чемпионата мира—2018 «Калининград Арена» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор «Стадиона Калининград» с помощью дрона. Арена была построена специально к проведению чемпионата мира—2018 в России.
Первоначально планировалось, что новый стадион будет вмещать 45 015 зрителей, однако в конце сентября принято решение изменить вместимость на 35 000 мест. 11 апреля 2018 года состоялся первый матч на новом стадионе — калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.
Во время ЧМ-2018 на арене пройдут четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.
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