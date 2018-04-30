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Вице-миссис и мама года: пермячка Наталья Ежова завоевала две короны на конкурсе красоты в Москве
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Вице-миссис и мама года: пермячка Наталья Ежова завоевала две короны на конкурсе красоты в Москве 

59.ru 59 минут назад
Фото: 59.ru
Мама четырех детей, владелица детской модельной студии из Перми Наталья Ежова покорила судей конкурса «Миссис и Мисс Россия Земля — 2018». 29 апреля в Москве девушке удалось завоевать сразу две короны. Об этом в социальных сетях сообщил муж Натальи.
— Моя самая любимая Наташа Ежова — первая вице-миссис Россия Земля — 2018 и победительница в номинации «Мама года — 2018». Две короны едут в Пермь! Ура! — написал Дмитрий Ежов.
«Миссис и Мисс Земля» входит в десятку крупнейших конкурсов красоты мира. Там выбирают двух лидеров: среди замужних и среди незамужних девушек. В этом году на короны российского этапа претендовали больше тридцати девушек. Победительницы будут представлять Россию на финале в Лас-Вегасе.
Ранее мы рассказывали о Наталье Ежовой и детской модельной студии, которую она открыла в отпуске по уходу за ребенком.
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