42 километра бега по Волгограду: Волгоградский марафон собрал на набережной больше тысячи участников

Преодолеть дистанцию в 10 000 метров, марафон — в 42 195 метров и полумарафон в 21 097 метров приехали спортсмены из Москвы, Ульяновска, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Тамбова, Ростова-на-Дону и других городов России. Всего побегать в Волгограде собрались спортсмены и любители из 32 регионов страны.

В этом году среди участников забега много новичков, но есть и те, кто старается не пропустить ни одного марафона. Самому старшему спортсмену Владлену Семакину 82 года.

Вдадлен Семакин доволен личным результатом — 1 час 28 минут

60-летний Иван Широбоков из Ижевска приехал в Волгоград, чтобы пробежать свои 42 километра во второй раз.

Пожилой спортсмен не выходит на дистанцию без георгиевской ленты

— Второй раз бегу волгоградский марафон, а всего на моем счету 25 марафонов, — говорит бегун со стажем. — Девиз мой «Бегу и помню». В честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне я бегаю всегда с георгиевской лентой. Волгоградский марафон заражает гордостью за свой народ.

Лёгкий ветер и пасмурная погода облегчили бег Старт грандиозному волгоградскому марафону дал холостой выстрел пушки ЗИС-3 и пистолета. Спортсмены бежали в двух направлениях: в сторону центральной набережной и в сторону нового стадиона. Первыми бежали участники с заявкой на 10 километров.

Преодолевать дистанцию помогали болельщики с плакатами

Следом на старт вышли марафонцы и полумарафонцы. Фаворитом забега среди профессионалов стал чемпион прошлого года Степан Киселев . Первыми завершили забег спортсмены, пробежавшие 10 тысяч метров. На заслуженной передышке перед процедурой награждения атлеты могли принять мобильный душ, сделать фото рядом с пушкой ЗИС-3 и мужчинами в военной форме образца 40-х годов.

На спортивный подвиг многих вдохновляла музыка

— Мы очень довольны, — рассказывают супруги Дмитрий и Татьяна Устименко. — Это первый старт в этом сезоне, чему мы очень рады. Как и в прошлом году, пробежали «десятку». Посмотрели красивый город. Добежали до тех мест, куда вчера не дошли на прогулке. Приехали из Москвы, особо не готовились. Всем спасибо за организацию. Всё прошло очень достойно: чётко, спокойно и без суеты. Погода вообще замечательная. Для нас организовали экскурсионную программу, мы познакомились с интересными ребятами.

Участники крайне довольны организацией марафона

На Нулевой продольной параллельно с обычным забегом проходили соревнования по экидэну. Это спортивное соревнование в беге по шоссе, представляющее собой эстафету на марафонской дистанции. Дистанция на 42195 метров пробегается в шесть этапов, которые распределены в следующем порядке: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км. Это наиболее распространённый вариант, так как только на нём фиксируются мировые рекорды. Классическим примером является наиболее популярный в мире Экидэн Тиба.

На каждом этапе забега спортсменов сопровождала разная музыка. В первые минуты спортсменам помогли настроиться боевая волынка и боевой барабан Волгограда. На 34-й минуте зазвучал Didier Marouani (Space) — «Юпитер». Говорят, эта композиция поднимает дух спортсменов. После того, как первая десятка спортсменов преодолела 35 километров символично зазвучала песня Chris Rea — Road to Hell. Говорят, что именно после преодоления такого расстояния начинается «дорога в ад». С этого момента борьба идёт уже с самим собой.

Пожилые участники вызывали особое уважение у зрителей

— Я три года бегаю 10 километров, но еще и марафон, — рассказывает атлет Адель Бебиков. — В этот раз за 56 минут пробежать получилось. Вообще, рекорд 54 минуты. Я из Самары, а в Волгограде впервые, пока всё шикарно: и трасса, и организация, и город. Я в восторге, тем более в преддверии 9 Мая — это то место, где действительно хотелось бы побывать.

В середине выглянуло солнце

На протяжении всего мероприятия между музыкальными паузами ведущий рассказывал интересные факты о марафоне. К примеру, Майкл Питер Бэлзари, известный как Фли, был участником марафона в Лос-Анджелесе. Он совершил забег в 2011 году в честь сбора средств для консерватории города Сильверлэйк, которая бесплатно обучала детей игре на музыкальных инструментах. Преодолением 42 километров отличилась актриса Памела Андерсон , пробежав за 5 часов 41 минуту. Это произошло в 2013 году в Нью-Йорке.

Впечатлениями от забега поделился спортсмен из Ростова-на-Дону.

— Я всегда с удовольствием приезжаю в Волгоград. Из-за болезни у меня был перерыв целый год, но за полтора месяца до забега я решил восстановить форму и надеялся поставить личный рекорд. К сожалению, этого сделать не удалось, потому что полтора месяца — недостаточный срок для подготовки. Тем не менее я чувствую, что в этом сезоне восстановился. Я получил истинное удовольствие. Можно было рассмотреть город, с погодой очень повезло. Спасибо Волгограду.

На старт вышли и супергерои

Во время забега спортсменам не давали засохнуть волонтёры. В прямом смысле под рукой у марафонцев была вода, сладкая газировка, витаминизированный тоник и бананы — источник магния и калия. Эта марафонская еда помогает избежать судорог на дистанции.

— Мы стараемся оказать поддержку бегунам, — рассказывает студент Никита Четверин. — Моя задача — следить за наличием полных стаканов с напитками. Я подал заявку на волонтёра, а потом был еще и отбор проходил. Чтобы сюда попасть, необходимо иметь такие качества, как доброжелательность и отзывчивость. А у меня и того, и другого с избытком.

Участники остались под впечатлением от вида на город

Не обошлось и без происшествий. Оперативная помощь потребовалась спортсмену под номером 65. Молодой человек упал на асфальт. Спортсмена окатили водой и проверили, все ли с ним в порядке. Через пару минут марафонец встал и под возгласы зрителей продолжил бег.

Самая возрастная участница марафона

За пару километров до финиша начались трудности у фаворита Степана Киселёва. На протяжении всего марафона атлет уверенно держал лидерство, но в итоге он второй на дистанции среди мужчин. Его результат — 2 часа 13 минут 17 секунд. Отставание Степана от победителя Алексея Ревункова составило 57 секунд. В итоге абсолютный чемпион пробежал 2 часа 12 минут и 20 секунд. Результат бронзового призёра Михаила Максимова — 2 часа 14 минут и 30 секунд. Четвертое место досталось Алексею Трошкину — 2 часа 15 минут и 8 секунд, на пятом месте Артем Аплачкин — 2 часа 15 минут и 34 секунды.

Несколько часов дорога на Центральной набережной и нулевой продольной была перекрыта