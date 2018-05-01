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После марафона Нулевая Продольная в Волгограде утонула в мусоре
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После марафона Нулевая Продольная в Волгограде утонула в мусоре 

v1.ru 10 минут назад
Фото: v1.ru
Большие кучи мусора на Нулевой Продольной напоминают сегодня, 1 мая, жителям Волгограда о прошедшем еще вчера большом спортивном празднике.
Обочины рокадной дороги в Центральном районе спустя сутки после Волгоградского марафона, в котором приняли участие сотни спортсменов из 32 регионов России, остаются заваленными пластиковой тарой и бумажными стаканчиками. Еще вчера весь мусор сотрудники коммунальных служб убрали с дороги, но вывезти его не потрудился никто и на этот час.
Фотографию новой остановки, заваленной мусором, в социальной сети выложил житель Волгограда. Обсуждая увиденное, волгоградцы задаются вопросом: как с таким подходом к уборке городских улиц власти собираются справляться с наплывом туристов в матчи ЧМ-2018.
— Чисто там, где убирают! — замечают волгоградцы под постом в соцсети. — Или снова люди виноваты, что урны не убираются вовремя? Позор!
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