После марафона Нулевая Продольная в Волгограде утонула в мусоре

Большие кучи мусора на Нулевой Продольной напоминают сегодня, 1 мая, жителям Волгограда о прошедшем еще вчера большом спортивном празднике.

Обочины рокадной дороги в Центральном районе спустя сутки после Волгоградского марафона, в котором приняли участие сотни спортсменов из 32 регионов России, остаются заваленными пластиковой тарой и бумажными стаканчиками. Еще вчера весь мусор сотрудники коммунальных служб убрали с дороги, но вывезти его не потрудился никто и на этот час.

Фотографию новой остановки, заваленной мусором, в социальной сети выложил житель Волгограда. Обсуждая увиденное, волгоградцы задаются вопросом: как с таким подходом к уборке городских улиц власти собираются справляться с наплывом туристов в матчи ЧМ-2018.

— Чисто там, где убирают! — замечают волгоградцы под постом в соцсети. — Или снова люди виноваты, что урны не убираются вовремя? Позор!