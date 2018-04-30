Ещё
Гусев: «Рано ставить крест на Заболотном в „Зените“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гусев: «Рано ставить крест на Заболотном в „Зените“ 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что "Зениту" не стоит списывать со счетов форварда Антона Заболотного. Во вчерашнем матче против «армейцев» (0:0) нападающий отыграл 90 минут.
— Антон старался, открывался, искал себя на поле. Здесь к нему вопросов нет, — сказал Гусев. — Но надо понимать: одно дело блистать в «Тосно», другое — забивать в «Зените». Две совершенно разные вещи! Пока у Заболотного далеко не все получается. Да, борется, прессингует. Неплохо себя проявил в первом тайме, когда прошел двух защитников и шведой пытался закрутить мяч в дальний угол. Принял нестандартное решение — здорово сыграл! Однако голов нет… Человек продолжает себя искать.
— Найдет ли?
— Крест на нем в «Зените» ставить рано. Ни в коем случае не стоит этого делать! Ему еще нужно дать время. Выводы можно будет делать только в следующем чемпионате, не раньше.
Заболотный перешел в питерский клуб прошлой зимой и в 13 матчах во всех турнирах не забил ни одного мяча.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Динамо - Рубин: ждать ли результативного футбола в Химках Прогноз на матч Уфа - СКА-Хабаровск: кому удастся прервать свою безвыигрышную серию Мхитарян не праздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото28
Российский боец UFC удивила мир своими формами19
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»299
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Овечкин нашел сравнение в матче с «Питтсбургом»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение