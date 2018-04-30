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Кришито определил лучших футболистов сборной России
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Кришито определил лучших футболистов сборной России 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
«Три лучших футболиста сборной России? Назову Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим», — приводит слова 31-летнего бека «сине-бело-голубых» Чемпионат.
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