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В Саратовской области продолжается визит спикера ГосДумы
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В Саратовской области продолжается визит спикера ГосДумы 

АиФ 2 часа назад
В Саратовской области продолжается визит спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, он посещает один из отдаленных районов региона по вопросу строительства спортивной площадки, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Планируется построить полноценный спортивный комплекс при местной школе для проведение районных соревнований. Учитель физкультуры школы №1 Алексей Агафонов рассказал, что необходимость в наличие такого комплекса стояла остро, теперь футболисты смогут тренироваться на поле почти круглый год, ведь основание покрыто резиновой крошкой.
По словам депутат ГосДумы Николая Панкова, Володин вынужден был убеждать власти района о целостности спортивного комплекса. «Глава района хотел часть объектов перенести. Володин предложил расширить площадь площадки, но все объекты оставить. Поражаюсь, на сколько он переживает за детей и жителей», — сообщил в своём информационном канале политик.
Следующим рабочим посёлком визита станет Озинки.
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