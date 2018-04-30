Ещё
В костромской квартире нашли 4 миллиона поддельных рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В костромской квартире нашли 4 миллиона поддельных рублей 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме рассмотрят дело группы фальшивомонетчиков, которые занимались хранением и сбытом поддельных купюр. Двое из группы жили в Костроме, еще один — в Москве, сообщает областная прокуратура.
6 и 8 апреля прошлого года они продали сотруднику полиции 22 поддельных купюры достоинством 5 тысяч рублей.
1 ноября того же года в квартире москвича полицейские нашли более 800 фальшивых 5-тысячных купюр и около 20 купюр номиналом 1 тысяча рублей. Общий номинал фальшивок составил более 4 миллионов рублей.
Организатором незаконного бизнеса выступил осужденный одной из костромских колоний, который в период отбытия наказания от «коллег по цеху» узнал о возможности реализации поддельных денежных знаков. Найдя покупателей, 28-летний мужчина также через знакомых вышел на поставщика купюр. Для доставки подделок из столицы в Кострому злоумышленник привлек своего друга, — рассказали сотрудники управления МВД по Костромской области.
Все подделки изъяли, уголовное дело передано в суд.
k1news.ru: последние новости
Работники фирмы «ММС» устроили потасовку на мосту На финале конкурса "Кострома лыжная" подарили 79 памятных кубков Завтра пловцы со всего региона сразятся на первенстве Костромской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото33
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Овечкин нашел сравнение в матче с «Питтсбургом»1
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение