В костромской квартире нашли 4 миллиона поддельных рублей

В Костроме рассмотрят дело группы фальшивомонетчиков, которые занимались хранением и сбытом поддельных купюр. Двое из группы жили в Костроме, еще один — в Москве, сообщает областная прокуратура

6 и 8 апреля прошлого года они продали сотруднику полиции 22 поддельных купюры достоинством 5 тысяч рублей.

1 ноября того же года в квартире москвича полицейские нашли более 800 фальшивых 5-тысячных купюр и около 20 купюр номиналом 1 тысяча рублей. Общий номинал фальшивок составил более 4 миллионов рублей.

Организатором незаконного бизнеса выступил осужденный одной из костромских колоний, который в период отбытия наказания от «коллег по цеху» узнал о возможности реализации поддельных денежных знаков. Найдя покупателей, 28-летний мужчина также через знакомых вышел на поставщика купюр. Для доставки подделок из столицы в Кострому злоумышленник привлек своего друга, — рассказали сотрудники управления МВД по Костромской области.

Все подделки изъяли, уголовное дело передано в суд.