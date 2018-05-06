Хиггинс и Уильямс встретятся в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде

В Шеффилде определились финалисты чемпионата мира по снукеру. Шотландец Джон Хиггинс в полуфинале оказался сильнее англичанина Кирена Уилсона со счётом 17:13, а валлиец Марк Уильямс сломил сопротивление Барри Хоукинса из Англии — 17:15. Финал, который пройдёт до победы в 18 фреймах, состоится 6 и 7 мая.

Отметим, что 42-летний Хиггинс является четырёхкратным чемпионом мира и в случае успеха в финале догонит по количеству титулов своего принципиального соперника англичанина Ронни О'Салливана, выигравшего пять чемпионатов мира. 43-летний Марк Уильямс дважды побеждал на самом престижном турнире по снукеру.