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Хиггинс обыгрывает Уилсона, Уильямс уступает Хоукинсу в полуфинале ЧМ по снукеру
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Хиггинс обыгрывает Уилсона, Уильямс уступает Хоукинсу в полуфинале ЧМ по снукеру 

Чемпионат.com 39 минут назад
В Шеффилде состоялись первые сессии полуфинальных матчей чемпионата мира по снукеру. Четырёхкратный победитель самых престижных соревнований в данном виде бильярда шотландец Джон Хиггинс ведёт в противостоянии с англичанином Киреном Уилсоном со счётом 5:3.
В другом полуфинале англичанин Барри Хоукинс впереди в матче с двукратным чемпионом мира валлийцем Марком Уильямсом — 5:3.
Полуфиналы будут продолжаться до победы одного из спортсменов в 17 фреймах. Полуфинальные встречи завершатся в субботу, 5 мая.
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