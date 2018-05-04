Хиггинс обыгрывает Уилсона, Уильямс уступает Хоукинсу в полуфинале ЧМ по снукеру

В Шеффилде состоялись первые сессии полуфинальных матчей чемпионата мира по снукеру. Четырёхкратный победитель самых престижных соревнований в данном виде бильярда шотландец Джон Хиггинс ведёт в противостоянии с англичанином Киреном Уилсоном со счётом 5:3.

В другом полуфинале англичанин Барри Хоукинс впереди в матче с двукратным чемпионом мира валлийцем Марком Уильямсом — 5:3.

Полуфиналы будут продолжаться до победы одного из спортсменов в 17 фреймах. Полуфинальные встречи завершатся в субботу, 5 мая.