Хиггинс разгромил Лисовски во втором раунде чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен ещё один участник четвертьфинала. Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс разгромил англичанина Джека Лисовски со счётом 13:1. За выход в полуфинал Хиггинс поспорит с победителем противостояния Джадд Трамп (Англия) — Рики Уолден (Англия). После 16 фреймов в этом матче счёт равный — 8:8. Марк Уильямс (Уэльс) выигрывает у Роберта Милкинса (Англия) со счётом 10:6. Дин Цзюньхуэй (Китай) — у шотландца Энтони Макгилла — 12:4. Во втором раунде матчи идут до победы в 13 фреймах.