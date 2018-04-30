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Хиггинс разгромил Лисовски во втором раунде чемпионата мира по снукеру
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Хиггинс разгромил Лисовски во втором раунде чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 1 час назад
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен ещё один участник четвертьфинала. Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс разгромил англичанина Джека Лисовски со счётом 13:1.
За выход в полуфинал Хиггинс поспорит с победителем противостояния Джадд Трамп (Англия) — Рики Уолден (Англия). После 16 фреймов в этом матче счёт равный — 8:8.
Марк Уильямс (Уэльс) выигрывает у Роберта Милкинса (Англия) со счётом 10:6. Дин Цзюньхуэй (Китай) — у шотландца Энтони Макгилла — 12:4. Во втором раунде матчи идут до победы в 13 фреймах.
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