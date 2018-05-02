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Хиггинс сравнял счёт в матче с Трампом в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру
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Хиггинс сравнял счёт в матче с Трампом в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру 

Чемпионат.com 28 минут назад
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс во второй сессии четвертьфинального матча с англичанином Джаддом Трампом выиграл пять фреймов из восьми и сравнял счёт в противостоянии — 8:8.
Победитель матча Хиггинс — Трамп за выход в финал поспорит либо с англичанином Кайреном Уилсоном, либо с представителем Северной Ирландии Марком Алленом. На данный момент впереди Уилсон — 11:5.
Первым полуфиналистом чемпионата мира стал англичанин Барри Хоукинс.
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