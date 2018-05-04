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Хиггинс выигрывает у Уилсона в полуфинале ЧМ по снукеру после второй сессии
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Хиггинс выигрывает у Уилсона в полуфинале ЧМ по снукеру после второй сессии 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Состоялась вторая сессия полуфинального матча между четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом и англичанином Кайреном Уилсоном. После первой сессии Хиггинс выигрывал 5:3. Во второй сессии соперники взяли по 4 фрейма и общий счёт стал 9:7 в пользу шотландца.
Полуфиналы будут продолжаться до победы одного из спортсменов в 17 фреймах. 4 мая Хиггинс и Уилсон проведут ещё одну сессию.
В другом матче англичанин Барри Хоукинс впереди в противостоянии с двукратным чемпионом мира валлийцем Марком Уильямсом — 5-3.
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