Хиггинс выигрывает у Уилсона в полуфинале ЧМ по снукеру после второй сессии

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Состоялась вторая сессия полуфинального матча между четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом и англичанином Кайреном Уилсоном. После первой сессии Хиггинс выигрывал 5:3. Во второй сессии соперники взяли по 4 фрейма и общий счёт стал 9:7 в пользу шотландца. Полуфиналы будут продолжаться до победы одного из спортсменов в 17 фреймах. 4 мая Хиггинс и Уилсон проведут ещё одну сессию. В другом матче англичанин Барри Хоукинс впереди в противостоянии с двукратным чемпионом мира валлийцем Марком Уильямсом — 5-3.