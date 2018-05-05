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Хоукинс обыгрывает Уильямса после третьей сессии полуфинала ЧМ по снукеру
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Хоукинс обыгрывает Уильямса после третьей сессии полуфинала ЧМ по снукеру 

Чемпионат.com 11 минут назад
Английский снукерист Барри Хоукинс обыгрывает валлийца Марка Уильямса в полуфинале чемпионата мира по снукеру после третьей сессии (13:11).
После второй сессии счёт был 9:7 в пользу Хоукинса. В третьей он сделал две сотенные серии (первый и пятый фрейм), у Уильямса была одна сотенная серия (шестой фрейм).
Решающая сессия начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени.
В другом полуфинале встречаются шотландец Джон Хиггинс и англичанин Кайрен Уилсон. После третьей сессии побеждает Хиггинс (13:11), матч возобновится в 16.30 по московскому времени.
Финал пройдёт 6-7 мая.
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