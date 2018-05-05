Хоукинс обыгрывает Уильямса после третьей сессии полуфинала ЧМ по снукеру

Английский снукерист Барри Хоукинс обыгрывает валлийца Марка Уильямса в полуфинале чемпионата мира по снукеру после третьей сессии (13:11).

После второй сессии счёт был 9:7 в пользу Хоукинса. В третьей он сделал две сотенные серии (первый и пятый фрейм), у Уильямса была одна сотенная серия (шестой фрейм).

Решающая сессия начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени.

В другом полуфинале встречаются шотландец Джон Хиггинс и англичанин Кайрен Уилсон. После третьей сессии побеждает Хиггинс (13:11), матч возобновится в 16.30 по московскому времени.

Финал пройдёт 6-7 мая.