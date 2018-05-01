Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стали известны все участники четвертьфинала. Накануне англичанин Джадд Трамп обыграл своего соотечественника Рики Уолдена со счётом 13:9. Валлиец Марк Уильямс победил англичанина Роберта Милкинса — 13:7. Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Четвертьфинальные пары Марк Аллен (Северная Ирландия) — Кайрен Уилсон (Англия). Джон Хиггинс (Шотландия) — Джадд Трамп (Англия). Дин Цзюньхуэй (Китай) — Барри Хоукинс (Англия). Марк Уильямс (Уэльс) — Али Картер (Англия). В четвертьфинале матчи идут до победы в 13 фреймах.