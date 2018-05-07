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Уильямс обыгрывает Хиггинса после второй сессии финала ЧМ по снукеру
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Уильямс обыгрывает Хиггинса после второй сессии финала ЧМ по снукеру 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Валлиец Марк Уильямс обыгрывает шотландца Джона Хиггинса (10:7) в решающем поединке чемпионата мира по снукеру после второй сессии.
Третья и четвёртая сессия финала, который проходит в Шеффилде, состоятся 7 мая. Победителем станет спортсмен, который выиграет 18 фреймов.
42-летний Хиггинс является четырёхкратным чемпионом мира и в случае успеха в финале догонит по количеству титулов своего принципиального соперника, англичанина Ронни О'Салливана, выигравшего пять чемпионатов мира. 43-летний Марк Уильямс дважды побеждал на самом престижном турнире по снукеру.
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