Уильямс выиграл ЧМ по снукеру и появился голым перед журналистами

Валлиец Марк Уильямс выиграл чемпионат мира обыграл по снукеру, а также выполнил свое обещание придти голым на пресс-конференцию в случае победы. Об этом сообщает «Советский спорт».

Уильямс обыграл шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.

Валлиец появился на пресс-конференции в одном полотенце, которое снял, когда сел за стол.

Отмечается, что 43-летний Уильямс является чемпионом мира по снукеру 2000 и 2003 годов.

Ранее валлиец говорил о том, что «прикроется только ведерком со льдом» во время пресс-конференции.