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Уильямс выиграл ЧМ по снукеру и появился голым перед журналистами
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Уильямс выиграл ЧМ по снукеру и появился голым перед журналистами 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Валлиец Марк Уильямс выиграл чемпионат мира обыграл по снукеру, а также выполнил свое обещание придти голым на пресс-конференцию в случае победы. Об этом сообщает «Советский спорт».
Уильямс обыграл шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.
Валлиец появился на пресс-конференции в одном полотенце, которое снял, когда сел за стол.
Отмечается, что 43-летний Уильямс является чемпионом мира по снукеру 2000 и 2003 годов.
Ранее валлиец говорил о том, что «прикроется только ведерком со льдом» во время пресс-конференции.
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