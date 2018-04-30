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Манчини отправился из Санкт-Петербурга в Рим
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Манчини отправился из Санкт-Петербурга в Рим 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 30 апреля, улетел из Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, итальянский специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту «Пулково». Накануне подопечные Манчини на своём поле сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура Премьер-Лиги и лишились шансов в нынешнем сезоне завоевать чемпионский титул.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Манчини является из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.
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