Манчини отправился из Санкт-Петербурга в Рим 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 30 апреля, улетел из Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, итальянский специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту «Пулково». Накануне подопечные Манчини на своём поле сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура Премьер-Лиги и лишились шансов в нынешнем сезоне завоевать чемпионский титул.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Манчини является из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.