Ещё
Во Владивостоке проходит подготовка команд Тихоокеанского флота по гребно-парусным видам спорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке проходит подготовка команд Тихоокеанского флота по гребно-парусным видам спорта 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.
С началом навигации в акватории залива Петра Великого во Владивостоке возобновилась активная подготовка команд соединений и частей главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) по гребно-парусным видам спорта.
Гребля на шлюпках и гребно-парусное двоеборье являются одними из основных военно-прикладных видов спорта в Вооруженных силах, где спортсмены ТОФ традиционно показывают высокие результаты.
Практическая подготовка проходит на базе Водной станции ТОФ, в бухтах Улисс и Патрокл. Тренировки, в которых участвуют более 200 спортсменов, обеспечивают 20 специальных плавсредств, в том числе скоростные катера.
Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем ЛЧ в Ливерпуле ФСБ пресекла деятельность 26 частников бандгрупп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото33
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Овечкин нашел сравнение в матче с «Питтсбургом»1
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение