Во Владивостоке проходит подготовка команд Тихоокеанского флота по гребно-парусным видам спорта 

Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.
С началом навигации в акватории залива Петра Великого во Владивостоке возобновилась активная подготовка команд соединений и частей главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) по гребно-парусным видам спорта.
Гребля на шлюпках и гребно-парусное двоеборье являются одними из основных военно-прикладных видов спорта в Вооруженных силах, где спортсмены ТОФ традиционно показывают высокие результаты.
Практическая подготовка проходит на базе Водной станции ТОФ, в бухтах Улисс и Патрокл. Тренировки, в которых участвуют более 200 спортсменов, обеспечивают 20 специальных плавсредств, в том числе скоростные катера.
Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.