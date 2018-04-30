Во Владивостоке проходит подготовка команд Тихоокеанского флота по гребно-парусным видам спорта

Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.

С началом навигации в акватории залива Петра Великого во Владивостоке возобновилась активная подготовка команд соединений и частей главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) по гребно-парусным видам спорта.

Гребля на шлюпках и гребно-парусное двоеборье являются одними из основных военно-прикладных видов спорта в Вооруженных силах, где спортсмены ТОФ традиционно показывают высокие результаты.

Практическая подготовка проходит на базе Водной станции ТОФ, в бухтах Улисс и Патрокл. Тренировки, в которых участвуют более 200 спортсменов, обеспечивают 20 специальных плавсредств, в том числе скоростные катера.

Первые крупные соревнования во Владивостоке откроются 21 мая в День Тихоокеанского флота. Спортсмены будут бороться за Кубок командующего ТОФ.