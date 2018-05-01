Криштиану Роналду не верит в переход Неймара в «Реал»

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался скептически по поводу возможного перехода бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермена» в «Королевский клуб». Португалец сделал предположение, что форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии все устраивает в Париже.

"Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. «ПСЖ» заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Думаю, это невозможно на сегодняшний день", — приводит слова Роналду «Спорт-экспресс».

Тем не менее форвард «Реала» не исключил возможности появления Неймара в составе «сливочных» через какое-то время. «Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», — добавил португалец.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес мечтает заполучить Неймара в свой клуб.