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Криштиану Роналду не верит в переход Неймара в «Реал»
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Криштиану Роналду не верит в переход Неймара в «Реал» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался скептически по поводу возможного перехода бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермена» в «Королевский клуб». Португалец сделал предположение, что форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии все устраивает в Париже.
"Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. «ПСЖ» заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Думаю, это невозможно на сегодняшний день", — приводит слова Роналду «Спорт-экспресс».
Тем не менее форвард «Реала» не исключил возможности появления Неймара в составе «сливочных» через какое-то время. «Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», — добавил португалец.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес мечтает заполучить Неймара в свой клуб.
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