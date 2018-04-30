Рейд вместо рейва. Как в Перми выявляют продажу алкоголя несовершеннолетним

С наступлением сумерек в городе начинается ночная клубная жизнь. Пока на улицах Перми тишина, в многочисленных клубах и барах играет музыка, отдыхающие пермяки пьют алкоголь. Именно спиртное — повод для рейдов, которые активисты общественного контроля «Стоп-алкоголь» проводят еженедельно. Они проверяют заведения, в которых недобросовестные сотрудники продают алкоголь несовершеннолетним.

«С тебя 300, с тебя 200»

В этот вечер на очереди Ленинский район. В первом клубе в маршрутном листе «Стоп-алкоголя» неожиданно для всех проводится вечеринка «21+». Документы на входе проверяют строго, несовершеннолетним пройти не удастся ни под каким предлогом. Команда отправляется в другое заведение.

На входе в клуб три охранника проверяют паспорта. Волонтёры «Стоп-алкоголя» Аня и Тимур (имена изменены — прим. ред.) ещё несовершеннолетние, поэтому притворяются, что забыли документы дома. Вместе с ними идет волонтёр Маша (имя изменено — прим. ред.). Ей на днях исполнилось 18 лет.

— Они со мной, — говорит Маша. — Мне уже есть 18.

— Без паспорта нельзя, — отвечает один из охранников.

Активисты не успевают подумать о том, что надо ехать в другой клуб, как начальник охраны тычет пальцем в Тимура и Аню:

— С тебя 300, с тебя 200!

Активисты расплачиваются. Несовершеннолетним ставят на запястье печать, чтобы им не пришлось платить повторно, если они выйдут в этот вечер на улицу.

Посетителей в клубе ещё не очень много. В тёмном небольшом помещении в центре танцуют несколько девушек. На вид им 18-19, вокруг ходят мужчины постарше. За столиками никого нет.

Аня, Тимур и Маша присаживаются за один из них. Плата за вход в клуб в планы не входила, денег, выделенных на акцию, стало меньше, поэтому нужно решить, что делать дальше. Для того, чтобы доказать, что покупки входного билета и алкоголя были совершены именно активистами, нужно расплачиваться теми купюрами, номера которых зафиксированы.

Столик, за которым сидят молодые люди, липкий на ощупь. В темноте не видно, грязный он или чистый, но тактильные ощущения неприятные и этого достаточно, чтобы почувствовать отвращение.

«Я должен паспорт проверять?»

Когда все приготовления завершены, Тимур направляется к барной стойке. Другие представители общественного контроля «Стоп-алкоголь» уже приготовились зафиксировать факт продажи и находятся неподалёку.

Ничего не подозревающий бармен не спрашивает у Тимура документы и продает ему бутылку шампанского. Активист, совершив покупку, возвращается за столик и сообщает остальным участникам рейда, что дело сделано.

Член Общественного совета при ГУ МВД , член регионального Центра поддержки, развития и координации молодежных инициатив в Пермском крае «Пермский молодежный центр» Михаил Нецветаев, его коллеги и сотрудники полиции дежурят недалеко от входа в клуб и ждут от Тимура подтеврждения, что покупка сделана. Как только волонтёр сообщает это, они входят в помещение.

По словам Михаила Нецветаева, подобные рейды проводятся постоянно.

«Мы проводим проверки на продажу алкоголя без лицензии, в ночное время, несовершеннолетним и в нестационарных объектах, — поясняет Михаил. — Как правило, нарушения в клубах находятся, хотя бывают исключения. Раньше ситуация была плачевнее: в девяти из десяти магазинах продавали алкоголь несовершеннолетним. Сейчас это один-два случая на десять».

— Почему продали алкоголь несовершеннолетнему? — спрашивают у бармена сотрудники полиции.

— Я что, у каждого должен паспорт проверять? — возмущён молодой человек.

На входе в клуб висит объявление, запрещающее вход людям младше 18 лет. Бармен понадеялся, что охрана не пропустит несовершеннолетних, а значит все, кто, подходят к барной стойке, могут по закону покупать спиртное.

Сотрудники полиции и активисты просят диджея остановить музыку и включить свет. Оказалось, что полного освещения в клубе нет, поэтому протоколы приходится заполнять под свет фонариков на телефонах.

В это время члены общественного контроля и сотрудница комиссии по делам несовершеннолетних проверяют паспорта посетителей. Малолетних, кроме Тимура и Ани, в клубе не оказалось.

Бармен отказывается общаться с полицией без юриста и владельца клуба. Пока он едет, молодой человек продолжает работу. Посетителям без музыки не весело, но они не торопятся расходиться. Наоборот, чем дальше стрелка часов от полуночи, тем больше увеличивается количество гостей.

Проверки будут продолжаться

Когда, наконец, появляется владелец заведения, он предлагает продолжить беседу и заполнение протоколов в своём кабинете. Музыку для посетителей тут же включают. Радостный возглас молодёжи сообщает о том, что веселье продолжается.

У сотрудников полиции к владельцу клуба был вопрос не только по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему, но и по поводу платного входа для Тимура и Ани. Вызвают начальника охраны.

— У нас вход платный, — пытается оправдаться охранник.

— Но остальные не платили! — отвечают общественники.

— Как не платили? — почти искренне удивляется охранник. Кажется, что он тут же потребует оплатить вход, но этого не происходит.

Заполнение протоколов завершено, повестки выданы. У общественников полиции возникает подозрение, что бутылка, которую продали Тимуру — контрафакт, поэтому её изымают для тщательной проверки.

Чем завершился рейд

Бармен вызван в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ему за продажу алкоголя несовершеннолетнему грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей. По материалам проверки за продажу несовершеннолетним, возможно, будет составлен протокол на юридическое лицо. Здесь уже суммы больше — от 300 000 до 500 000 рублей.

Участники общественного контроля пообещали, что ещё не раз наведаются в этот ночной клуб, чтобы проверить соблюдение законов.