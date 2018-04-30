Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона

По информации английского таблоида The Sun, египтянина могут отстранить за момент в матче 36-го тура АПЛ со «Сток Сити». В первом тайме он в борьбе с защитником Брюно Мартинсом попытался ударить соперника кулаком в голову, но судья игры Андре Марринер этот эпизод не заметил.

Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным арбитром, передаются в специальную комиссию FA, которая рассматривает нарушение и выносит вердикт. Если дисквалификация Салаха будет утверждена, то он пропустит последние два матча этого сезона и один следующего.

В текущем сезоне египтянин забил 31 мяч в АПЛ и является лучшим бомбардиром лиги. У его главного конкурента, форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна , на счету 33 гола.

Ранее СМИ сообщали, что Салах конфликтует с Египетской ассоциацией футбола.