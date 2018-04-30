Ещё
Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге, сообщает "Советский спорт".
По информации английского таблоида The Sun, египтянина могут отстранить за момент в матче 36-го тура АПЛ со «Сток Сити». В первом тайме он в борьбе с защитником Брюно Мартинсом попытался ударить соперника кулаком в голову, но судья игры Андре Марринер этот эпизод не заметил.
Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным арбитром, передаются в специальную комиссию FA, которая рассматривает нарушение и выносит вердикт. Если дисквалификация Салаха будет утверждена, то он пропустит последние два матча этого сезона и один следующего.
В текущем сезоне египтянин забил 31 мяч в АПЛ и является лучшим бомбардиром лиги. У его главного конкурента, форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, на счету 33 гола.
Ранее СМИ сообщали, что Салах конфликтует с Египетской ассоциацией футбола.
Газета.Ru: последние новости
Наставник "Зенита" улетел из города Салах вступил в конфликт с Египетской ассоциацией футбола Месси установил очередной рекорд
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото33
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Анчелотти может возглавить российский клуб
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение