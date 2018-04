«Монстр» Бафлин расшвыривает «хищников» за шкирку. Видео

Защитник «Виннипега» Дастин Бафлин в одном из эпизодов второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (4:5 2ОТ, 1-1 в серии) проявил недюжинные силовые и бойцовские качества. 33-летний американец схватил сразу двух игроков соперника за шкирку (по одному на каждую руку) и жестко отбросил их от партнера по команде, которого они прижали на лед.

Dustin Byfuglien is a monster. Handling a Predator with each arm. pic.twitter.com/wowwbFihvX

— Brady Trettenero (@BradyTrett) 30 апреля 2018 г.