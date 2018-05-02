Первомай в Москве

— Уважаемые товарищи, — обратился к собравшимся на площади Владимир Иванович. — Разрешите поздравить вас и всех граждан нашей горячо любимой России, граждан Советского Союза и всех трудящихся мира с праздником весны и труда! С праздником международной солидарности трудящихся!

Геннадий Андреевич Зюганов и Павел Николаевич Грудинин шлют вам свои поздравления и самые добрые пожелания! Пусть наша Родина встает с колен в полный рост, и гарантией тому должны быть, в том числе, праздники 1 и 9 мая. Это День Победы Советского Союза, победы Красной Армии над фашистской Германией и ее сателлитами", — напомнил зампредседателя ЦК КПРФ.

"Сегодняшний праздник — рубежный! — подчеркнул В. И. Кашин. — 7 мая состоится инаугурация вновь избранного Президента Российской Федерации. Затем мы будем праздновать 9 мая. Именно эти дни во многом определят дальнейшую судьбу нашей Родины. Каким путем пойдет она дальше? Или снова либерально-олигархическим курсом, при котором нет жизни для абсолютного большинства трудового народа?".

"Приведу две цифры, — продолжил Владимир Иванович. — Как можно жить на 6 — 10 тысяч рублей в месяц в тридцати регионах страны работникам агропромышленного комплекса, обеспечивающим продовольственную безопасность державы? Как можно жить сегодня нашим пенсионерам, детям войны? Как можно жить человеку труда, когда у него нет возможности проявить свои таланты, и он вынужден искать работу?".

"А наша молодежь? О ней особый разговор! Ей сегодня как никогда трудно! Как завести семью? Как обеспечить ее жильем? Сегодня даже те, кто сумел это сделать, маются в недостроенном жилье в статусе обманутых дольщиков или ипотечников", — сделал неутешительный вывод зампредседателя ЦК КПРФ.

"Выборы показали, — отметил далее В. И. Кашин, — что наш народ голосует за надежду на счастливую жизнь. Голосует, отвергая все, что связано с либерализмом. Отвергая все, что связано с олигархией. И сегодня Президенту в первую очередь необходимо понять, что именно программа КПРФ «10 шагов Зюганова» и «20 шагов Грудинина» может обеспечить ту жизнь, за которую голосовало абсолютное большинство людей. Это и формирование бюджета развития, как его представляет КПРФ, исходя из тех богатств, которыми знаменита наша Родина. Это и обеспечение независимой финансово-кредитной политики. Это и развитие промышленности, сельского хозяйства. Наша программа будет проводиться в жизнь с опорой на народные предприятия. Они сегодня показывают, как можно трудиться во всех отраслях народного хозяйства. Не только на селе, не только в строительстве, не только в металлургии, а повсеместно".

"Проводя свои митинги по всей стране, мы еще и еще раз сегодня хотим сказать Президенту: его Послание во многом определяет надежные, верные ориентиры. Но на его реализацию дополнительно к сегодняшнему бюджету необходимо как минимум 7 триллионов рублей. Мы определили, каким образом взять эти деньги, чтобы не повлиять на дальнейшую жизнь абсолютного большинства народа. Это вопрос национализации, вопрос прогрессивного налога. 50 тысяч человек каждый год умирают от паленой водки. И если ввести госмонополию на табак и алкоголь, мы найдем дополнительно в бюджет около 3 триллионов рублей. Еще много чего можно найти, потому что триллионы уходят через коррупцию и жуликов разных мастей. Наша программа как раз и открывает возможности для противодействия на этих направлениях", — подчеркнул Владимир Иванович.

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