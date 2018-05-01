В КПРФ считают этот Первомай рубежным

В Москве 1 мая КПРФ и ряд других левых партий и движений прошли от Калужской (Октябрьской) до Театральной площади столицы. После этого состоялся торжественный митинг, который был посвящен Международному Дню солидарности трудящихся и социально-экономическим проблемам.

С трибуны звучали слова о непростом экономическом положении в стране и отсутствии социальной защиты трудящихся, также поднималась тема ситуации в Москве накануне выборов мэра. Вадим Кумин предложил объединиться для выдвижения кандидата, который сможет пройти муниципальный фильтр и навязать борьбу власти на выборах. Валерий Рашкин заявил о пользе праймериз «МосСовет-2018», который позволит москвичам высказаться по поводу кандидата на пост мэра.

Акция коммунистов 1 мая проходила под лозунгами: «Да здравствует солидарность трудящихся!», «За справедливость и достойную жизнь!».

«Сегодняшний праздник — рубежный! 7 мая состоится инаугурация вновь избранного Президента Российской Федерации. Затем мы будем праздновать 9 мая. Именно эти дни во многом определят дальнейшую судьбу нашей Родины. Каким путем пойдет она дальше? Или снова либерально-олигархическим курсом, при котором нет жизни для абсолютного большинства трудового народа? Как можно жить на 6 — 10 тысяч рублей в месяц в тридцати регионах страны работникам агропромышленного комплекса, обеспечивающим продовольственную безопасность державы? Как можно жить сегодня нашим пенсионерам, детям войны? Как можно жить человеку труда, когда у него нет возможности проявить свои таланты, и он вынужден искать работу?», — заявил на митинге Владимир Кашин, сообщает сайт КПРФ.

Как сообщалось, председатель ЦК КПРФ, лидер коммунистов России Геннадий Зюганов поздравил россиян с Днем международной солидарности трудящихся, отметив, что «граждане СССР отмечали победу над несправедливостью и эксплуатацией, а сейчас ситуация изменилась».

Новости праймериз «МосСовет-2018»: Вадим Кумин: левые политики обречены договориться перед выборами мэра