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Андрес Иньеста: Буду вечно благодарен болельщикам «Барселоны»
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Андрес Иньеста: Буду вечно благодарен болельщикам «Барселоны» 

Советский спорт 3 часа назад
Напомним, ранее 33-летний полузащитник объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона.
Андрес Иньеста: Уважение важнее «Золотого мяча»
"Хочу покинуть «Барселону» с добрыми чувствами. Меня ждет чемпионат мира, а потом новое приключение. Конечно, я хотел бы остаться здесь навечно, но, думаю, я не первый, кто говорит об этом. К сожалению, всему приходит конец.
У меня нет слов, чтоб описать мое отношение к болельщикам. Буду вечно благодарен им за поддержку в самые счастливые и тяжелые периоды моей спортивной жизни", — приводит слова Иньесты интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что хавбек договорился о контракте с китайским клубом.
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