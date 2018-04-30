Сергей Тетюхин: Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами

29 апреля после заключительного в сезоне домашнего матча «Белогорья» в ЦД «Космос» капитан команды, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин , попрощался с болельщиками.

После победы над новоуренгойским «Факелом», которая обеспечила «Белогорью» пятое место в чемпионате России и дала путёвку в Кубок вызова, главный тренер команды Геннадий Шипулин официально объявил о завершении игровой карьеры Сергея Тетюхина.

"К сожалению, пришло время попрощаться с болельщиками и командой, — обратился к залу Сергей Юрьевич. — В первую очередь хочу сказать спасибо своим родителям за то, что они в своё время выбрали белгородскую землю и Геннадия Яковлевича. Большое спасибо вам, болельщикам, которые на протяжении многих лет ковали с нами эти многочисленные победы, которыми мы сегодня можем смело похвастаться. Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами. Я выходил на эту площадку, чтобы побеждать. Белгородчина — мой родной дом. Друзья, я не прощаюсь с вами, я говорю — до свидания".

Зрители рукоплескали легендарному игроку стоя и не сдерживали слёзы. Со слезами на глазах уход Тетюхина комментировал и Геннадий Шипулин:

"Это великий человек, великий спортсмен, легенда белгородского, российского и мирового масштаба, наша легенда. Он сделал всё для того, чтобы стать великим, он сделал всё для России, Белгородчины, своей семьи. Хочу сказать огромное спасибо его родителям: я помню, как они привезли его, 15-летнего мальчика, и они не ошиблись. Мыс ним провели огромную, колоссальную работу. Мы сделали всё, выиграли в этом мире всё. В своей книге я написал с позволения Сергея то, что никто из вас не знает. Всё могло не состояться. Сергею запретили заниматься. Мы взяли на себя ответственность и приняли решение играть".

Сергея Тетюхина белгородцы, скорее всего, ещё увидят на площадке: предположительно, прощальная игра легендарного волейболиста пройдёт в формате Матча звёзд осенью.