Ещё
Сергей Тетюхин: Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Тетюхин: Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
29 апреля после заключительного в сезоне домашнего матча «Белогорья» в ЦД «Космос» капитан команды, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, попрощался с болельщиками.
После победы над новоуренгойским «Факелом», которая обеспечила «Белогорью» пятое место в чемпионате России и дала путёвку в Кубок вызова, главный тренер команды Геннадий Шипулин официально объявил о завершении игровой карьеры Сергея Тетюхина.
"К сожалению, пришло время попрощаться с болельщиками и командой, — обратился к залу Сергей Юрьевич. — В первую очередь хочу сказать спасибо своим родителям за то, что они в своё время выбрали белгородскую землю и Геннадия Яковлевича. Большое спасибо вам, болельщикам, которые на протяжении многих лет ковали с нами эти многочисленные победы, которыми мы сегодня можем смело похвастаться. Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами. Я выходил на эту площадку, чтобы побеждать. Белгородчина — мой родной дом. Друзья, я не прощаюсь с вами, я говорю — до свидания".
Зрители рукоплескали легендарному игроку стоя и не сдерживали слёзы. Со слезами на глазах уход Тетюхина комментировал и Геннадий Шипулин:
"Это великий человек, великий спортсмен, легенда белгородского, российского и мирового масштаба, наша легенда. Он сделал всё для того, чтобы стать великим, он сделал всё для России, Белгородчины, своей семьи. Хочу сказать огромное спасибо его родителям: я помню, как они привезли его, 15-летнего мальчика, и они не ошиблись. Мыс ним провели огромную, колоссальную работу. Мы сделали всё, выиграли в этом мире всё. В своей книге я написал с позволения Сергея то, что никто из вас не знает. Всё могло не состояться. Сергею запретили заниматься. Мы взяли на себя ответственность и приняли решение играть".
Сергея Тетюхина белгородцы, скорее всего, ещё увидят на площадке: предположительно, прощальная игра легендарного волейболиста пройдёт в формате Матча звёзд осенью.
Российский стадион: последние новости
Антон Шипулин принял участие в церемонии открпытия Парка чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге Чемпионат России по футболу. 28-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица Илья Ковальчук отдал деньги за подаренный автомобиль фонду "Спаси жизнь"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото33
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Овечкин нашел сравнение в матче с «Питтсбургом»1
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение