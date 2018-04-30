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Элегантный, но такой жуткий: видео с «Титаника» стало вирусным в Сети
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Элегантный, но такой жуткий: видео с «Титаника» стало вирусным в Сети 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантики во время выполнения своего первого рейса.
В Сети набирает вирусную популярность видео, снятое на месте крушения британского круизного лайнера «Титаник», произошедшего более века назад. Сам ролик был выложен на YouTube еще в 2010 году, а новой волной популярности обязан попаданию в топы площадки Reddit.
В клипе зритель может увидеть коридоры корабля и каюты, в которых спали пассажиры в момент столкновения лайнера с айсбергом. Также в ролике показаны кухонные принадлежности, бутылки и столовые приборы, находящиеся в помещении, где, вероятно, шеф-повара готовили блюда для наиболее состоятельных пассажиров «Титаника».
«Так странно: в какой-то момент «Титаник» был великолепным кораблем, на котором люди пили дорогие вина и ели с фарфоровой посуды, а теперь это просто заброшенная посудина на дне океана», — написал в комментариях под видео один из пользователей Reddit.
«Элегантный, но такой жуткий. Этот корабль навсегда останется волшебной тайной», — добавил еще один участник дискуссии.
«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантики во время выполнения своего первого рейса. Жертвами крушения стали около 1,5 тысяч человек, свыше 700 удалось спастись.
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