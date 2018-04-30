Чемпионат мира по хоккею в Дании–2018. Гид по турниру, билеты, проживание

Билеты, расписание, арены, перелёт и проживание.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 4 по 20 мая в Дании. Мы собрали воедино всю необходимую информацию о месте проведения турнира, ценах на билеты, перелёты и жилье, а также о структуре и календаре чемпионата.

Арены

Сборная России и другие команды группы А сыграют матчи первого этапа на главном стадионе турнира — «Роял-Арене», который находится в Копенгагене и вмещает 12,5 тысяч зрителей. Арена была открыта в начале 2017 года и уже принимала ведущие спортивные соревнования — чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Сборная Дании и другие команды группы В сыграют в Хернинге — родине датских хоккеистов Франса Нильсена Фредерика Андерсена . Арена «Йюске Банк Боксен» была построена в 2010 году и вмещает 12 тысяч зрителей. На ней проходят музыкальные концерты и спортивные турниры.

Билеты

Дания впервые в истории стала хозяйкой чемпионата мира, и интерес к этому событию в стране невероятно высокий — билеты на матчи своей команды в Хернинге раскупили ещё осенью. Первыми в продажу поступили пакеты билетов — проходку на все матчи предварительного раунда одной сборной можно было купить за 8950-33900 рублей, а пакет на все игры плей-офф — за 26100-133750 рублей. Сейчас доступны билеты на отдельные матчи в группе, а также на четвертьфиналы и полуфиналы. Цены в обоих городах одинаковые, дороже только игры с участием хозяев турнира.

На игры сборной России билеты стоят от 1900 до 6500 рублей, при этом детям до 14 лет предоставляется скидка 25%. На матч Россия — Швеция все места уже распроданы. Посмотреть четвертьфинал обойдётся от 3400 до 9550 рублей, а полуфинал — от 5600 до 16350. Стоимость проходок на финал была в диапазоне от 7700 до 22600 рублей, но сейчас их уже нет в свободной продаже.

Проживание

Большинство отелей в Копенгагене уже забронировано. Проживание в номере на двоих в недорогомотеле в течение всего турнира обойдётся не меньше чем в 180 тысяч рублей. Можно найти квартиру поблизости с ареной, аренда будет стоить около 15 тысяч рублей в сутки. В более отдалённых от арены районах съём жилья обойдётся дешевле.

В Хернингеномеров в отелях тоже осталось немного. Проживание на двоих в течение группового этапа обойдётся как минимум в 106 тысяч рублей, а квартиры и комнаты в центре города можно снять не меньше, чем за 5000 рублей в сутки.

Поездка на финальную часть турнира будет значительно дешевле — номер в отеле на три ночи можно снять за 40 тысяч рублей.

Как добраться

В Копенгаген из Москвы летают прямые рейсы — на билет туда-обратно на весь турнир придётся потратить около 23 тысяч рублей. Перелёт с пересадкой обойдётся почти вдвое дешевле — 12,5-16 тысяч рублей. С пересадкой можно вылететь и из Санкт-Петербурга, билет туда-обратно стоит от 14 тысяч рублей.

Самолёты из России в Хернинг не летают, только в город Каруп, который расположен в 25 километрах. Прямых рейсов нет и туда, только с пересадкой. Если вы захотите посетить матчи группы В, билет Москва — Каруп — Москва можно купить за 28 тысяч рублей. Из Карупа в Хернинг можно добраться на автобусе — это отнимет у вас около получаса времени и 200-600 рублей. Заказать такси можно за 2,5 тысячи рублей.

Общая стоимость поездки на двоих (проживание в отеле и перелёт), если вы собираетесь посмотреть все матчи России в группе и плей-офф, составит более 250 тысяч рублей. Это без учёта питания, развлечений и покупок сувенирной продукции.

Что ещё смотреть

В Копенгагене находится музей всемирно известного сказочника — Ганса Христиана Андерсена, а также стоит статуя одной из героинь его произведений — Русалочки. В столице Дании расположено много музеев, дворцов и замков. Если у вас будет время, стоит обратить внимание на необычный квартал Христиания, свободный город хиппи. Фактически это анклав со своей валютой, законами и флагом, который находится в 10 минутах езды от центра города.

Талисман

Официальным талисманом мирового первенства в Дании стал утёнок, имя которому выбирали голосованием среди болельщиков. Утёнок Дакли — это на самом деле молодой лебедь, чей образ навеян сказкой Андерсена «Гадкий утёнок».

Датчане вышли в элитный дивизион в 2003 году и с тех пор его не покидают. Лучшее выступление команда показала в 2010-м и 2016-м годах, когда заняла восьмое место. Превратиться в прекрасного лебедя и попробовать превзойти своё достижение на глазах у родных болельщиков — отличная мотивация для сборной Дании.

Формула турнира и состав групп

На групповом этапе 16 сборных будут разбиты на две группы по восемь команд каждая. Турнир пройдёт по круговой системе. Состав групп формировался исходя из рейтинга ИИХФ. Сборная Дании проведёт групповой раунд в Хернинге, потому что там родились главные звёзды датского хоккея — вратарь Фредерик Андерсен и нападающий Франс Нильсен. Сборная России сыграет в группе А в Копенгагене.

Группа А Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Франция, Австрия

Группа В Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея

Команды, занявшие первые четыре места в каждой из групп, попадут в четвертьфинал, где сыграют крест-накрест. Команды, которые займут восьмые места в группах, вылетят в первый дивизион чемпионата мира 2018 года (если в группе А 8-е место займёт сборная Дании, то она не вылетит, так как является командой-хозяйкой следующего чемпионата мира, а вместо неё вылету будет подлежать сборная, занявшая 7-е место). На групповом этапе овертайм будет длиться пять минут в формате 3х3, на стадии плей-офф — 10 минут 4х4, а в финале — 20 минут 5х5. Если овертайма будет недостаточно для выявления победителя, то команды пробьют по пять буллитов.

Календарь матчей сборной России

Сборная России начнёт турнир 4 мая матчем с командой Франции. Всего на групповом этапе нашей команде предстоит провести семь игр.

Полное расписание:

4 мая, 17:15 (мск) — Россия — Франция 6 мая, 13:15 — Австрия — Россия 7 мая, 17:15 — Беларусь — Россия 10 мая, 21:15 — Чехия — Россия 12 мая, 21:15 — Россия — Швейцария 14 мая, 17:15 — Россия — Словакия 15 мая, 21:15 — Россия — Швеция

Плей-офф чемпионата мира начнётся 17 мая. Хернинг и Копенгаген примут по два четвертьфинальных матча, а начиная с полуфинальной стадии все встречи будут проходить в Копенгагене.

Расписание:

17 мая — четвертьфиналы (Копенгаген, Хернинг) 19 мая — полуфиналы (Копенгаген) 20 мая, 16:45 — матч за бронзу (Копенгаген) 20 мая, 21:15 — финал (Копенгаген)