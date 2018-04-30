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СМИ: летчики увольняются из бундесвера из-за нежелания воевать с Россией
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СМИ: летчики увольняются из бундесвера из-за нежелания воевать с Россией 

Ридус 39 минут назад
Фото: Ридус
Массовое увольнение военных летчиков из рядов бундесвера зафиксировал немецкий журнал Contra Magazin.
По данным издания, за последние несколько недель по собственному желанию уволились семеро пилотов истребителей Eurofighter.
«Эти увольнения вызывают сожаление, но они никак не отразятся на боеспособности», — заверил один из чиновников бундесвера.
Всего на службе ВВС Германии состоят 120 летчиков, в распоряжении военного ведомства находятся 140 истребителей Eurofighter, но не все из них находятся в боевом состоянии.
Авторы материала предположили, что летчики стали увольняться со службы из-за нежелания готовится к «военной кампании НАТО против России».
«Возможно, что они просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт», — пишет издание.
Однако истинные причины увольнения пилотов не разглашаются.
На днях счётная палата ФРГ обвинила бундесвер в растрате средств, выделенных на обучение пилотов истребителей. На подготовку одного летчика выделялось пять миллионов евро.
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