Рашид Рахимов: «Такой удар головой от Кришито может вытащить только Акинфеев»

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов после ничьей в матче 29-го тура "Зенит" — ЦСКА (0:0) отметил, что она оказалась на руку "Спартаку" , который обошел армейцев и занял вторую строчку в турнирной таблице.

— Несмотря на то, что игра завершилась без забитых мячей, она получилась живой и очень интересной, — говорит Рахимов. — В такой ситуации ничейный результат на руку «Спартаку», который одержал победу над «Амкаром» и вышел на второе место.

После матча Манчини заявил, что «Зенит» должен был побеждать, а Гончаренко сказал, что итог закономерен. Я склоняюсь к тому, что у питерцев не было такого большого превосходства. Да, сложились определенные отрезки, когда хозяева владели территориальным преимуществом и создали несколько опасных моментов. Но до того, как Кришито бил головой, таких хороших шансов не было. А вытащить такой мяч, наверное, может только Игорь Акинфеев