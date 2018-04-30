«Я ничего не боюсь»: 10-летний фигурист из Перми прошел в следующий этап шоу «Ледниковый период. Дети»

29 апреля в эфир вышел очередной выпуск шоу «Ледниковый период. Дети». В нем свое умение делать прыжки, вращения и дорожки шагов продемонстрировал 10-летний Марк Лукин из Перми. В последнее время мальчик тренируется в Москве у Этери Тутберидзе , подготовившей несколько олимпийских медалистов в одиночном катании.

Перед тем, как Марк продемонстрировал свой номер, на экранах показали, как проходят его тренировки.

— У него огромная сила, огромная внутренняя мощь. С ним работать огромное удовольствие, — заявил наставник Марка Илья Авербух . — Он очень аскетичен в словах, очень сдержан. У него выразительные глаза. Глазами он говорит гораздо больше, чем словами. Мы уже с ним перешли на такие переглядки.

Марк признался, что не переживает перед выступлением.

— Я ничего не боюсь, и никого не боюсь. У меня нет страха. Я говорю себе «только вперед и не смотреть назад», — рассказал участник.

На лед Марк вышел в образе школьника с рюкзаком за плечами и телефоном в руке. В номере, поставленном на песню Тома Оделла I can’t pretend («Я не могу притворяться») мальчик показал несколько прыжков, эффектных вращений и ярких хореографических элементов.

Илья Авербух остался доволен выступлением воспитанника

Комментаторы шоу назвали выступление пермяка «полноценной короткой программой» и «грамотным, техничным катанием».

— Молодец, красавчик просто! — похвалил Марка после окончания номера Илья Авербух. — Хотел тебя поругать, а не за что ругать.

Жюри «Ледникового периода. Дети» поставили Марку 11,26 балла из 12 возможных, что позволило пройти ему в следующий тур.

— Хороший парень. Как говорила моя свекровь — «будет хорошо», — прокомментировала выступление Марка Лукина Татьяна Тарасова . — И я того же придерживаюсь — будет хорошо. И с выездами будет лучше, и второй тройной прыжок будет.

В предыдущий раз выступление Марка также вызвало одобрение жюри. Тогда мальчик вышел на лед в образе горбуна Квазимодо.