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«Я ничего не боюсь»: 10-летний фигурист из Перми прошел в следующий этап шоу «Ледниковый период. Дети»
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«Я ничего не боюсь»: 10-летний фигурист из Перми прошел в следующий этап шоу «Ледниковый период. Дети» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
29 апреля в эфир вышел очередной выпуск шоу «Ледниковый период. Дети». В нем свое умение делать прыжки, вращения и дорожки шагов продемонстрировал 10-летний Марк Лукин из Перми. В последнее время мальчик тренируется в Москве у Этери Тутберидзе, подготовившей несколько олимпийских медалистов в одиночном катании.
Перед тем, как Марк продемонстрировал свой номер, на экранах показали, как проходят его тренировки.
— У него огромная сила, огромная внутренняя мощь. С ним работать огромное удовольствие, — заявил наставник Марка Илья Авербух. — Он очень аскетичен в словах, очень сдержан. У него выразительные глаза. Глазами он говорит гораздо больше, чем словами. Мы уже с ним перешли на такие переглядки.
Марк признался, что не переживает перед выступлением.
— Я ничего не боюсь, и никого не боюсь. У меня нет страха. Я говорю себе «только вперед и не смотреть назад», — рассказал участник.
На лед Марк вышел в образе школьника с рюкзаком за плечами и телефоном в руке. В номере, поставленном на песню Тома Оделла I can’t pretend («Я не могу притворяться») мальчик показал несколько прыжков, эффектных вращений и ярких хореографических элементов.
Илья Авербух остался доволен выступлением воспитанника
Комментаторы шоу назвали выступление пермяка «полноценной короткой программой» и «грамотным, техничным катанием».
— Молодец, красавчик просто! — похвалил Марка после окончания номера Илья Авербух. — Хотел тебя поругать, а не за что ругать.
Жюри «Ледникового периода. Дети» поставили Марку 11,26 балла из 12 возможных, что позволило пройти ему в следующий тур.
— Хороший парень. Как говорила моя свекровь — «будет хорошо», — прокомментировала выступление Марка Лукина Татьяна Тарасова. — И я того же придерживаюсь — будет хорошо. И с выездами будет лучше, и второй тройной прыжок будет.
В предыдущий раз выступление Марка также вызвало одобрение жюри. Тогда мальчик вышел на лед в образе горбуна Квазимодо.
Помимо Марка, в шоу есть еще один выходец из Перми. Это фигурист Максим Траньков, который, как и Илья Авербух, является наставником для юных спортсменов.
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