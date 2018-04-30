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Азаренко прилетит в Мадрид вместе с сыном
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Азаренко прилетит в Мадрид вместе с сыном 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что вместе с сыном Лео отправляется в Мадрид. Ранее организаторы турнира в столице Испании анонсировали прибытие уроженки Минска на благотворительное мероприятие Mutua Charity Manolo Santana, которое состоится 3 мая.
«Путешествие мамочки и Лео начинается. Европа, мы идём. Первая остановка — Мадрид», — написала Азаренко в своём «инстаграме».
В конце марта Виктория сообщила, что пока не знает о дальнейших планах на соревнования, так как никаких подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет.
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