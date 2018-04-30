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Во Франции утверждают, что Анчелотти может возглавить клуб РФПЛ
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Во Франции утверждают, что Анчелотти может возглавить клуб РФПЛ 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Итальянский тренер Карло Анчелотти, продолжающий оставаться без работы, может возглавить клуб РФПЛ, утверждает RMC Sport. По информации издания, в услугах 58-летнего специалиста, который в прошлом тренировал «Баварию», «Реал», «ПСЖ», «Челси» и «Милан», заинтересован московский «Локомотив», представители которого уже успели провести встречу с Анчелотти.
При этом Анчелотти, по слухам, может оказаться и на тренерском мостике «Зенита» в случае, если президент «Локомотива» Илья Геркус по окончании сезона перейдет на работу в клуб из Санкт-Петербурга.
Отмечается также и то, что интерес к Анчелотти проявляет один китайский клуб, название которого не разглашается.
Ранее сообщалось, что Анчелотти, потому данную должность, скорее всего, займет главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
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