Во Франции утверждают, что Анчелотти может возглавить клуб РФПЛ

Итальянский тренер Карло Анчелотти , продолжающий оставаться без работы, может возглавить клуб РФПЛ, утверждает RMC Sport. По информации издания, в услугах 58-летнего специалиста, который в прошлом тренировал «Баварию», «Реал» , «ПСЖ», «Челси» и «Милан», заинтересован московский «Локомотив», представители которого уже успели провести встречу с Анчелотти.

При этом Анчелотти, по слухам, может оказаться и на тренерском мостике «Зенита» в случае, если президент «Локомотива» Илья Геркус по окончании сезона перейдет на работу в клуб из Санкт-Петербурга.

Отмечается также и то, что интерес к Анчелотти проявляет один китайский клуб, название которого не разглашается.