«Барселона» празднует свое 25-е чемпионство

Обыграв вчера «Депортиво» из Ла-Коруньи, каталонская «Барселона» в 25-й раз в своей истории выиграла чемпионский титул Ла Лиги. Сразу же на «Риасоре» «сине-гранатовые» начали отмечать свою победу.