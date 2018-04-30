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«Барселона» празднует свое 25-е чемпионство
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«Барселона» празднует свое 25-е чемпионство 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Обыграв вчера «Депортиво» из Ла-Коруньи, каталонская «Барселона» в 25-й раз в своей истории выиграла чемпионский титул Ла Лиги. Сразу же на «Риасоре» «сине-гранатовые» начали отмечать свою победу.
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