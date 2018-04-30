Делофеу — «Барселоне»: «Я ведь тоже чемпион Испании, разве нет?»

Полузащитник «Уотфорда» Херард Делофеу, арендованный зимой у «Барселоны», напомнил о своей причастности к чемпионству «сине-гранатовых».

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30 Апр 2018 в 6:19 PDT "Чемпионы Испании! Я ведь тоже, разве нет?" — написал Делофеу на своей личной странице в Instagram.

Это был намек на отсутствие его фамилии на праздничной майке «Барселоны» с именами всех футболистов команды, сыгравших в этом сезоне. Делофеу в этом списке отсутствовал, как и другие экс-футболисты «Барселоны»: Хавьер Маскерано и Арда Туран.

24-летний испанец сыграл 10 матчей за «Барселону» в Примере в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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