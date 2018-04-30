Ещё
Альба: «Тем, кто критикуют Вальверде, должно быть стыдно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альба: «Тем, кто критикуют Вальверде, должно быть стыдно» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Барселоны» Жорди Альба подержал главного тренера Эрнесто Вальверде. После вылета команды из Лиги чемпионов в 1/4 финала турнира, многие раскритиковали тренера. Появилась информация, что по окончании сезона специалист может покинуть команду.
«Тем, кто критикуют Вальверде, должно быть стыдно. Он сумел довести команду до совершенства и заслужил выиграть эти два трофея (Ла Лигу и Кубок Испании. Прим. Sport24). Он заслуживает этого больше, чем кто-то другой. Мы должны быть с тренером, должны быть довольны его работой и его помощников», — цитирует Альбу Sport.es.
SPORT24.ru: последние новости
Мхитарян - первый игрок, забивший в сезоне за «МЮ» и в ворота бывшей команды Василий Березуцкий стал пятым игроком, проведшим 400 матчей в чемпионатах России Ари сможет сыграть за «Локомотив» против «Краснодара»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото40
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Краснодар» обратился к болельщикам «Локомотива»
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение