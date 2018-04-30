Альба: «Тем, кто критикуют Вальверде, должно быть стыдно»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подержал главного тренера Эрнесто Вальверде. После вылета команды из Лиги чемпионов в 1/4 финала турнира, многие раскритиковали тренера. Появилась информация, что по окончании сезона специалист может покинуть команду.

«Тем, кто критикуют Вальверде, должно быть стыдно. Он сумел довести команду до совершенства и заслужил выиграть эти два трофея (Ла Лигу и Кубок Испании. Прим. Sport24). Он заслуживает этого больше, чем кто-то другой. Мы должны быть с тренером, должны быть довольны его работой и его помощников», — цитирует Альбу Sport.es.