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Бускетс: «Выиграть семь из десяти чемпионатов — это варварство»
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Бускетс: «Выиграть семь из десяти чемпионатов — это варварство» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался об очередной победе своей команды в Ла Лиге.
"Эта двойная победа в кубке и чемпионате — великолепна. Выиграть семь титулов лиги из последних десяти — это варварство. Просто посмотрите, как мы это сделали в текущем году, имея еще четыре игры в запасе. Мы провели почти идеальную кампанию в чемпионате, хотя еще и осталось четыре игры.
Мы не проигрывали весь сезон и выиграли чемпионат, проведя очень хороший старт, который придал нам большой уверенности. После этого, победив «Атлетико», мы продолжили выступать на очень высоком уровне. Я бы поставил нам за этот сезон очень высокую оценку, хотя это правда, что у нас осталось одно сожаление", — цитирует 29-летнего хавбека sport.es.
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