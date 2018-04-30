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Генменеджер «Рейнджерс» подтвердил интерес клуба к Илье Ковальчуку
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Генменеджер «Рейнджерс» подтвердил интерес клуба к Илье Ковальчуку 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку. По словам Гортона, клуб контактировал с агентом Джеем Гроссманом, который ведёт дела 35-летнего россиянина.
«Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Гортона Джон Шэннон.
В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс» на $ 6 млн Переход может состояться 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.
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