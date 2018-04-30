Генменеджер «Рейнджерс» подтвердил интерес клуба к Илье Ковальчуку

«Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Гортона Джон Шэннон.

В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс» на $ 6 млн Переход может состояться 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.